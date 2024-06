Résultat des législatives à Saint-Jouan-des-Guérets : l'élection 2024 en direct

12:05 - C'est l'heure de voter à Saint-Jouan-des-Guérets : les législatives débutent

Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des élections antérieures. Durant les précédentes élections européennes, 40,69% des électeurs de Saint-Jouan-des-Guérets (Ille-et-Vilaine) avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 44,92% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 46,12% au premier tour et seulement 50,7% au second tour. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 2 456 personnes en âge de voter au sein de la ville, 20,44% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 19,87% au premier tour.