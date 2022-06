Résultat de la législative à Saint-Just-Malmont : en direct

12/06/22 11:05

Quel sera la conclusion des élections législatives à Saint-Just-Malmont (43240) à la mi-juin ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin 2022. Au moment de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 32% des votes au premier tour à Saint-Just-Malmont. L'ex-députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23% et 15% des voix. Le choix des électeurs de Saint-Just-Malmont était resté constant au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (53% des suffrages), cédant ainsi 47% des votes à Emmanuel Macron. Les votants de cette ville se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?