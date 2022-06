Résultat de la législative à Saint-Just-Saint-Rambert : en direct

17:10 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Saint-Just-Saint-Rambert ?

À Saint-Just-Saint-Rambert, Emmanuel Macron achevait la course en tête de l'élection présidentielle 2022 avec 31,75% des voix au premier tour, devant Marine Le Pen à 23,35%, puis, avec 15,67%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 8,05%, Éric Zemmour. Les tendances nationales des dernières heures chambouleront peut-être ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la commune, même si on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à atteindre 1 petit point avant la trêve, devant un Rassemblement national très proche, sous les 20%.