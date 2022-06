Résultat de la législative à Saint-Leu-d'Esserent : en direct

12/06/22 19:22

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Leu-d'Esserent sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:22 - Quel résultat à Saint-Leu-d'Esserent pour le bloc de gauche ? Un des paramètres clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Saint-Leu-d'Esserent, reste le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Le député de Marseille avait obtenu 18,62% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. Et c'est encore sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,2% et 1,15% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 22,97% à Saint-Leu-d'Esserent pour ce premier tour. 16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Saint-Leu-d'Esserent ? L'alliance LREM-Ensemble a baissé très près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. Ces tendances nationales des dernières semaines s'appliqueront probablement sur les législatives à Saint-Leu-d'Esserent au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Lors de la dernière élection, à Saint-Leu-d'Esserent, Marine Le Pen avait fini la course en première position au 1er tour de la présidentielle avec 34,05% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,84%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 18,62% et Éric Zemmour, quatrième avec 6,28%. Un verdict à jauger par rapport à ce qui a eu lieu dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron premier à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. 14:30 - À Saint-Leu-d'Esserent, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives ? L'un des facteurs décisifs des élections législatives sera incontestablement le niveau d'abstention à Saint-Leu-d'Esserent. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 29,93% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes, contre une abstention de 29,84% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe est par exemple en mesure de priver les bureaux de vote de leurs électeurs à Saint-Leu-d'Esserent (60340). 11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Saint-Leu-d'Esserent lors des élections législatives 2022 ? Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 4 790 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Durant les précédentes élections législatives, parmi les 3 578 inscrits sur les listes électorales à Saint-Leu-d'Esserent, 41,22% avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 36,22% au deuxième tour. 09:30 - On peut se prononcer jusqu'à 18 heures à Saint-Leu-d'Esserent pour ces législatives 2022 Si jamais vous peinez à cerner les 9 prétendants au 1er tour dans la seule circonscription de Saint-Leu-d'Esserent, prenez le temps de consulter les programmes. Les bureaux de vote ne ferment qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Leu-d'Esserent

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Leu-d'Esserent comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste Pascal Bois Ensemble ! (Majorité présidentielle) Julie Roussel Reconquête ! Christophe Dietrich Les Républicains Viridiana Grela Droite souverainiste Johann Lucas Divers gauche Maxime Bouilly Geronimi Ecologistes Roland Szpirko Divers extrême gauche Alexandre Sabatou Rassemblement National Valérie Labatut Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Saint-Leu-d'Esserent : les enjeux

Quelle sera l'issue finale des élections législatives à Saint-Leu-d'Esserent (60340) ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin prochains. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 34% des votes au premier tour à Saint-Leu-d'Esserent, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail de location à l'Elysée et le président de La France Insoumise avaient obtenu 26% et 19% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Leu-d'Esserent avec 53% des voix, abandonnant donc à Emmanuel Macron 47% des suffrages. Les citoyens de cette localité se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ?