Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 21,0% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Saint-Loubès le 10 avril dernier. Les transferts des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à regarder de près ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,7% et 1,81% au 1er tour de la présidentielle. La Nupes peut donc potentiellement atteindre 26,51% à Saint-Loubès pour ces élections légilsatives.

A l'issue du dernier scrutin présidentiel, à Saint-Loubès, Emmanuel Macron glanait la meilleure place avec 30,13% des voix, devant Marine Le Pen à 25,05%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, troisième à 21,0% et Éric Zemmour à 5,22%. Les indications nationales des dernières heures viendront peut-être bouleverser ce tableau lors des législatives dans la commune au 1er tour. Or la majorité a baissé à un cheveu du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

À Saint-Loubès, l'abstention constituera l'une des grandes inconnues des élections législatives. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 6 804 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 77,91% avaient pris part au scrutin. La participation était de 82,04% au premier tour, soit 5 582 personnes. La crainte d'une reprise du covid pourrait de faire baisser le pourcentage de participation à Saint-Loubès (33450).

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Saint-Loubès lors du premier tour des élections législatives 2022 ?

Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des précédentes élections. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 62,1% au premier tour des votants de Saint-Loubès. Le taux d'abstention était de 53,9% pour le second round.