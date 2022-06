Résultat de la législative à Saint-Marcellin-en-Forez : en direct

12/06/22 10:55

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Marcellin-en-Forez sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:54 - Quelques données clés pour les élections à Saint-Marcellin-en-Forez 11 candidats ont postulé dans la circonscription de Saint-Marcellin-en-Forez ce 12 juin, pour le premier round des élections législatives 2022. Un niveau d'impétrants au niveau du reste du pays (10 candidatures en moyenne). Et les 3509 électeurs de la commune auront jusqu'à 18 heures pour se rendre dans les 4 bureaux de vote et sélectionner une paire de candidats lors de ce premier round.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Marcellin-en-Forez comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Loire

Tête de liste Liste Sauveur Cuadros Divers extrême gauche Shannon Seban Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sylvain Vigouroux Droite souverainiste Jean-Baptiste Rouquerol Reconquête ! Dino Cinieri Les Républicains Sana Belmouden Parti radical de gauche Bernard Paemelaere Nouvelle union populaire écologique et sociale Anthony Gibert Rassemblement National Pascal Thomas Ecologistes Véronique Vidal Ecologistes Aïcha Bint Zayd Divers

Législatives 2022 à Saint-Marcellin-en-Forez : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs demeurant à Saint-Marcellin-en-Forez (42680) seront incités à participer aux élections législatives comme tous les Français. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette localité où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier. Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 34% des voix au premier tour à Saint-Marcellin-en-Forez, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 27% et 13% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Marcellin-en-Forez grâce à 50% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 50% des votes.