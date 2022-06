Résultat de la législative à Saint-Memmie : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Saint-Memmie dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:04

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Memmie sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:04 - A quelle heure a lieu l'épilogue des législatives à Saint-Memmie ? La cité de Saint-Memmie ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui va simplifier la vie des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour prendre part au scrutin. 10 candidats sont en lice pour cette élection législative à Saint-Memmie soit le même chiffre en moyenne que dans le reste du pays. Les résultats seront connus à partir de 20 heures ci-dessus.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Memmie

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Memmie comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Marne

Tête de liste Liste Laurent Gosseau Divers extrême gauche Rémy Cruz Ecologistes Pascal Picart Ecologistes Jean-Louis Devaux Les Républicains Anthony Smith Nouvelle union populaire écologique et sociale Lise Magnier Ensemble ! (Majorité présidentielle) Thierry Besson Rassemblement National Georges Kuzmanovic Divers Irma Thenance Droite souverainiste Emilie Laurence Bry Reconquête !

Législatives 2022 à Saint-Memmie : les enjeux

Durant l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 29% des voix au premier tour à Saint-Memmie, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-parlementaire européenne et l'ancien 3e homme lors de la dernière élection avaient obtenu 29% et 18% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Memmie grâce à 53% des suffrages. Marine Le Pen avait récupéré 47% des suffrages. Les votants de cette commune se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quelle sera l'issue finale des législatives 2022 à Saint-Memmie ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin prochains.