Résultat des législatives à Saint-Ouën-des-Toits - Election 2022 (53410) [DEFINITIF]

19/06/22 18:46

Résultats des législatives 2022 à Saint-Ouën-des-Toits

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Ouën-des-Toits est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Saint-Ouën-des-Toits.

Carte des résultats du 1er tour en Mayenne

Résultat législatives 2022 dans la 3ème circonscription de la Mayenne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Ouën-des-Toits Yannick Favennec (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 57,13% 48,61% Marion Detais Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,33% 25,31% Annie Bell Rassemblement National 15,88% 18,83% Amélie de Grandmaison Reconquête ! 3,45% 2,93% Claudine Chartier Droite souverainiste 1,59% 1,70% Martine Amelin Divers extrême gauche 1,32% 0,77% Sonia Garnier Ecologistes 1,29% 1,85% Participation au scrutin Circonscription Saint-Ouën-des-Toits Taux de participation 47,90% 51,05% Taux d'abstention 52,10% 48,95% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,18% 3,54% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01% 0,88% Nombre de votants 34 693 678

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l' élection législative à Saint-Ouën-des-Toits. Les 1328 citoyens de Saint-Ouën-des-Toits votant dans la 3ème circonscription de la Mayenne ont désigné le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) dimanche 12 juin. L'abstention parmi les citoyens figurant dans les listes électorales dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative s'établit à 49%. Au sein de la commune, Yannick Favennec a réuni 49% des suffrages. Marion Detais (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueille 25% des suffrages. Enfin, Annie Bell (Rassemblement National) glane 19% des votes. Les citoyens des 98 autres communes composant la 3ème circonscription de la Mayenne voteront-ils comme ceux de Saint-Ouën-des-Toits ?

Législatives 2022 à Saint-Ouën-des-Toits : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les habitants de Saint-Ouën-des-Toits (53410) seront invités à contribuer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Le président français aura-t-il la possibilité d'acquérir la majorité à l'hémicycle au regard des votes qu'il a rassemblés dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Lors de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 35,4% des suffrages au premier tour à Saint-Ouën-des-Toits. L'actuel président de la République avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,7% et 15,4% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Saint-Ouën-des-Toits avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 64,3% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 35,7% des suffrages.