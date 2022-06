Résultat des législatives à Saint-Ouën-des-Toits - Election 2022 (53410) [DEFINITIF]

13/06/22 01:34

Résultats des législatives 2022 à Saint-Ouën-des-Toits

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Ouën-des-Toits est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Saint-Ouën-des-Toits.

Carte des résultats du 1er tour en Mayenne

Résultat législatives 2022 dans la 3ème circonscription de la Mayenne

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat du premier round de l' élection législative à Saint-Ouën-des-Toits. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé le plus de votes parmi les 1328 électeurs de Saint-Ouën-des-Toits de la 3ème circonscription de la Mayenne. Le résultat définitif de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription législative découlera de la conduite des électeurs des 98 autres communes qui lui sont rattachées. Yannick Favennec a amassé 49% des votes dans la ville. Marion Detais (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Annie Bell (Rassemblement National) captent 25% et 19% des suffrages. L'abstention s'établit à 49% des habitants inscrits sur les registres électoraux au sein de la commune pour la 3ème circonscription de la Mayenne, ce qui représente 650 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Ouën-des-Toits Yannick Favennec Ensemble ! (Majorité présidentielle) 57,13% 48,61% Marion Detais Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,33% 25,31% Annie Bell Rassemblement National 15,88% 18,83% Amélie de Grandmaison Reconquête ! 3,45% 2,93% Claudine Chartier Droite souverainiste 1,59% 1,70% Martine Amelin Divers extrême gauche 1,32% 0,77% Sonia Garnier Ecologistes 1,29% 1,85% Participation au scrutin Circonscription Saint-Ouën-des-Toits Taux de participation 47,90% 51,05% Taux d'abstention 52,10% 48,95% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,18% 3,54% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01% 0,88% Nombre de votants 34 693 678

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Ouën-des-Toits sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:09 - Quel résultat à Saint-Ouën-des-Toits pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés ? Les habitants de Saint-Ouën-des-Toits avaient donné 15,38% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la 1re étape de la dernière présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,13% et 2,37% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer glaner 22,88% à Saint-Ouën-des-Toits pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les sondages, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Ouën-des-Toits ? Avec 35,4% des votes exprimés, à Saint-Ouën-des-Toits, Emmanuel Macron avait atteint la meilleure place à l'issue de la dernière présidentielle. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 23,67%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 15,38% et Yannick Jadot à 5,13%. Les dynamiques nationales des derniers jours chambouleront certainement ces équilibres et donc le résultat des législatives à Saint-Ouën-des-Toits au 1er tour, même si on ne pourra ignorer les spécificités locales. Or le bloc LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote vendredi soir (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Dans le même temps, le RN s'est rapproché des 20%. 14:30 - Que sera l'impact de la participation sur les résultats des législatives 2022 à Saint-Ouën-des-Toits ? À Saint-Ouën-des-Toits, la participation sera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces législatives. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 312 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 19,35% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 20,05% au premier tour. La situation géopolitique actuelle est notamment capable de détourner l'attention des habitants de Saint-Ouën-des-Toits du vote. 11:30 - À Saint-Ouën-des-Toits, les chiffres de la participation lors des élections législatives seront un élément essentiel Les résultats des législatives 2022 sont aussi attendus que le taux d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type d'élection. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. Comment ont voté généralement les électeurs de cette ville lors des précédents scrutins ? Durant les précédentes élections législatives, 1 239 inscrits sur les listes électorales de Saint-Ouën-des-Toits avaient participé au vote au premier tour (soit 53,11%). La participation était de 45,36% au second round. 09:30 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Saint-Ouën-des-Toits ? Les caractéristiques de ces législatives à Saint-Ouën-des-Toits sont simples : la commune ne compte qu'une seule circonscription où s'opposent 7 candidats. Un chiffre légèrement moins élevé que celui du reste du pays. Autre point clé: les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour rejoindre leur isoloir. L'horaire de fermeture du bureau de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour améliorer la part d'inscrits mobilisés.

Législatives 2022 à Saint-Ouën-des-Toits : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les habitants de Saint-Ouën-des-Toits (53410) seront invités à contribuer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Le président français aura-t-il la possibilité d'acquérir la majorité à l'hémicycle au regard des votes qu'il a rassemblés dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Lors de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 35,4% des suffrages au premier tour à Saint-Ouën-des-Toits. L'actuel président de la République avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,7% et 15,4% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Saint-Ouën-des-Toits avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 64,3% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 35,7% des suffrages.