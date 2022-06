En direct

20:01 - Quel résultat à Saint-Pardoux-Soutiers pour la coalition LFI-PS-EELV ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 19,34% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 3 bureaux de vote de Saint-Pardoux-Soutiers en avril. N'oublions pas non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 5,05% et 2,33% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un point de départ de 26,72% pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Saint-Pardoux-Soutiers.

16:30 - Que peuvent dire les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Saint-Pardoux-Soutiers ? La coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France). Dans cette séquence, le Rassemblement national est passé au-dessus des 19%. Ces tendances nationales des dernières semaines auront probablement une résonnance à Saint-Pardoux-Soutiers au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. Or l'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 30,22% des voix à Saint-Pardoux-Soutiers, lors de la dernière élection contre un peu moins de 28% dans toute la France. Marine Le Pen grimpait à 22,93% des suffrages contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 19,34% (contre 21,95%).

14:30 - L'abstention est attendue autant que les résultats des élections législatives 2022 à Saint-Pardoux-Soutiers Le taux de participation sera indiscutablement un critère important de ce scrutin législatif à Saint-Pardoux-Soutiers. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que son impact sur les tarifs de l'essence et du gaz seraient notamment capables de bénéficier à l'abstention à Saint-Pardoux-Soutiers (79310). En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 22,25% des personnes en âge de voter dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 20,15% au premier tour. Pour comparer, au niveau de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - Au moment des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages de participation à Saint-Pardoux-Soutiers ? Plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Au fil des dernières années, les 1 911 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. En 2017, à l'occasion des élections législatives, le pourcentage de participation avait atteint 50,82% au premier tour au sein de Saint-Pardoux-Soutiers, contre une participation de 44,86% au round numéro deux.