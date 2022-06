Résultat de la législative à Saint-Parres-aux-Tertres : en direct

12/06/22 11:16

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Parres-aux-Tertres sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:16 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Saint-Parres-aux-Tertres ? La cité de Saint-Parres-aux-Tertres ne compte qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter la décision des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour participer au scrutin. 8 candidats sont en lice pour cette élection législative à Saint-Parres-aux-Tertres soit moins que dans le reste du pays. Découvrez tous les résultats à partir de 20 heures ici même.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Parres-aux-Tertres

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Parres-aux-Tertres comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Aube

Tête de liste Liste Stéphanie Fraenkel Les Républicains Grégory Besson-Moreau Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jordan Guitton Rassemblement National Hervé Giacomoni Reconquête ! Marie-Elisabeth Canaud Divers Lydie Pieplu Divers centre Laurent Spagnesi Nouvelle union populaire écologique et sociale Lionel Paillard Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Saint-Parres-aux-Tertres : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 32,4% des votes au premier tour à Saint-Parres-aux-Tertres, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste malheureuse de la dernière présidentielle et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 27,2% et 17,5% des votes. Le choix des habitants de Saint-Parres-aux-Tertres était resté égal au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (57,5% des voix). Marine Le Pen avait dû se contenter de 42,6% des suffrages. Le président nouvellement réélu sera-t-il capable d'acquérir la majorité à l'hémicycle au regard des votes qu'il a obtenus dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales de Saint-Parres-aux-Tertres (10410) reprendront le chemin des isoloirs en 2022 : ils devront participer aux élections législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quel prétendant se tourneront-ils ?