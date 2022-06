En direct

19:53 - Qui vont retenir les électeurs de gauche à Saint-Paterne - Le Chevain ? Les inscrits de Saint-Paterne - Le Chevain avaient accordé 14,09% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la 1re manche de la présidentielle. Et c'est sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,81% et 1,8% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un potentiel de 20,7% pour le bloc de gauche dans la commune.

16:30 - À Saint-Paterne - Le Chevain, des sondages tout aussi révélateurs ? Avec 31,87% des votes exprimés, au 1er round à Saint-Paterne - Le Chevain, Emmanuel Macron avait glané la tête du vote à l'issue de la dernière élection. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 25,26%, devant Jean-Luc Mélenchon à 14,09% et Éric Zemmour à 7,04%. Pourtant, dans toute la France, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%. Les indicateurs nationaux des derniers jours chambouleront probablement ce tableau et donc le résultat des législatives à Saint-Paterne - Le Chevain, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Et pour rappel, la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un minuscule point vendredi soir, avec un Rassemblement national troisième, à près de 20%.

14:30 - L'abstention reste l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives à Saint-Paterne - Le Chevain À Saint-Paterne - Le Chevain, le taux d'abstention constituera indéniablement un critère décisif de ce scrutin législatif. La perte de pouvoir d'achat serait notamment capable d'éloigner les habitants de Saint-Paterne - Le Chevain des bureaux de vote. Lors du second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 26,39% au sein de la ville, contre un taux d'abstention de 26,39% au premier tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des législatives à Saint-Paterne - Le Chevain ? Plus de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Au cours des dernières années, les 2 341 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, durant les élections législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 55,49% au premier tour dans la commune à Saint-Paterne - Le Chevain, à comparer avec une abstention de 49,56% pour le round numéro deux.