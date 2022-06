En direct

20:29 - Sur qui vont se transférer les voix de gauche à Saint-Paterne-Racan ? Une des questions clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Saint-Paterne-Racan, sera le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait atteint 13,86% des suffrages le dimanche 10 avril sur place. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,1% et 1,86% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 18,82% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.

16:30 - Les enquêtes sondagières, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Paterne-Racan ? La majorité présidentielle a chuté à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le RN, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Ces tendances nationales des derniers jours auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Saint-Paterne-Racan dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. A l'issue du dernier vote de, à Saint-Paterne-Racan, Marine Le Pen atteignait la première position au premier round de la présidentielle avec 33,2% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,51%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon avec 13,86% et Éric Zemmour, quatrième avec 7,03%. Un résultat à mettre en perspective avec ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron à l'avant à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - À Saint-Paterne-Racan, quel sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives 2022 ? À Saint-Paterne-Racan, l'une des grandes inconnues de ces élections législatives sera sans nul doute la participation. Le conflit ukrainien serait susceptible de détourner l'attention des habitants de Saint-Paterne-Racan du vote. Il y a deux mois, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 77,73% des personnes aptes à participer à une élection dans la localité s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 77,6% au premier tour, ce qui représentait 1 001 personnes. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - A l'affichage des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages de participation à Saint-Paterne-Racan ? Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, au niveau de la France en 2017, la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette localité, il faut étudier les résultats des précédentes élections. Durant les élections législatives de 2017, sur les 1 223 personnes en âge de voter à Saint-Paterne-Racan, 51,68% avaient pris part au vote au premier tour. Le taux de participation était de 45,54% au second tour.