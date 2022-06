Résultat de la législative à Saint-Paulet-de-Caisson : 2e tour en direct

Les électeurs de Saint-Paulet-de-Caisson avaient livré 22,39% de leurs votes au bloc LFI-PS-EELV-PC le 12 juin dernier, pour la manche initiale de la législative. Ce premier résultat est cependant à mettre en perspective avec les suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 14,19%, 3,26%, 3,02% et 4,5% le 10 avril. Soit un total en théorie de 24,97% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.

A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains garderaient entre 40 et 65 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les études d'opinion à l'échelle nationale ont quelquefois tendance à lisser des réalités délicates au niveau local, comme par exemple à Saint-Paulet-de-Caisson. La candidature Rassemblement National a rassemblé 33,58% des suffrages au soir du premier round des élections législatives le 12 juin dernier. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent avec 24,48% et 22,39% des votes.