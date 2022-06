Résultat de la législative à Saint-Paulet-de-Caisson : en direct

12/06/22 17:18

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Paulet-de-Caisson sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:17 - La participation demeure l'enjeu majeur de ces législatives à Saint-Paulet-de-Caisson À Saint-Paulet-de-Caisson, l'une des clés de ces législatives 2022 sera la participation. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 81,15% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 83,25% au premier tour, ce qui représentait 1 327 personnes. La guerre entre la Russie et l'Ukraine et ses conséquences sur les tarifs des matières premières sont de nature à dépouiller les urnes de leurs électeurs à Saint-Paulet-de-Caisson (30130). 11:30 - La participation aux législatives 2022 à Saint-Paulet-de-Caisson va-t-elle faire mieux qu'au scrutin 2017 ? Les élections législatives mobilisent toujours moins que la présidentielle. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Au cours des précédentes élections, les 1 879 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, au moment des élections législatives, parmi les 1 512 inscrits sur les listes électorales à Saint-Paulet-de-Caisson, 53,84% étaient allés voter au premier tour. Le taux de participation était de 48,08% au deuxième round. 09:30 - Les législatives se finissent à 18 heures à Saint-Paulet-de-Caisson C'est donc parti pour ces législatives 2022 ! À Saint-Paulet-de-Caisson, il reste encore plusieurs heures pour faire son choix parmi les 13 candidats qui bataillent pour devenir député (soit plus que dans le reste du pays en moyenne). Les 1594 votants de Saint-Paulet-de-Caisson ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour se rendre aux urnes.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Paulet-de-Caisson

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Paulet-de-Caisson comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste Pierre Meurin Rassemblement National Aurélie Wagner Reconquête ! Nadine Schuster Ecologistes Gaël Girard Divers droite Stéphanie Bienkowski Ecologistes Dominique Richard Passieu Divers centre Arnaud Bord Nouvelle union populaire écologique et sociale Denis Biais Droite souverainiste Jean-Pierre de Faria Divers droite Philippe Ribot Ensemble ! (Majorité présidentielle) Stéphane Napoli Divers Valérie Martre Union des Démocrates et des Indépendants Jérôme Garcia Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Saint-Paulet-de-Caisson : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 32% des suffrages au premier tour à Saint-Paulet-de-Caisson. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20% et 14% des voix. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Saint-Paulet-de-Caisson avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui confiant 56% des suffrages, cédant donc 44% des voix à Emmanuel Macron. Les électeurs de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens habitant à Saint-Paulet-de-Caisson (30) seront amenés à participer aux législatives comme tous les Français.