Résultat de la législative à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : en direct

17:15 - À Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, des sondages tout aussi justes qu'en France ?

Lors de la dernière élection, à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Emmanuel Macron achevait la course en tête de l'élection avec 34,26% des voix, devant Marine Le Pen à 23,0%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 18,3% et Yannick Jadot avec 6,29%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui s'est passé à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron à l'avant à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront probablement infléchir cette donne et donc le résultat des législatives à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu ce dimanche. Or la majorité est tombé à un cheveu de la Nupes dans les sondages vendredi soir. Le RN de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%.