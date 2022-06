Résultat de la législative à Saint-Pierre : 2e tour en direct

15:30 - Quel dénouement pour le second tour des législatives à Saint-Pierre ?

Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularismes locaux. Les candidats Régionaliste ont recueilli 65,57% des voix lors du premier tour de la législative le 12 juin dernier. Ils sont ressortis devant les représentants Divers gauche et Rassemblement National qui reçoivent respectivement 24,57% et 6,08% des suffrages.