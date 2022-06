Résultat de la législative à Saint-Pierre-du-Mont : en direct

17:14 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Saint-Pierre-du-Mont ?

La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%. Ces indicateurs des dernières semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Saint-Pierre-du-Mont ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Lors de la dernière échéance, à Saint-Pierre-du-Mont, Emmanuel Macron remportait la première position de l'élection avec 28,63% des voix, devant Marine Le Pen à 22,04%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 18,41% et Jean Lassalle avec 7,07%.