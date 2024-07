Résultat des législatives 2024 à Biscarrosse : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Biscarrosse : législatives et dynamiques démographiques

Dans la commune de Biscarrosse, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 15,94% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les politiques sur le travail. Avec une densité de population de 89 habitants par km² et 39,88% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (53,29%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 6 590 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,36%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (14,0%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 38,67%, comme à Biscarrosse, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.