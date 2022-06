19:28 - Que vont trancher les supporters de gauche à Saint-Pierre ?

Jean-Luc Mélenchon aurait pu être élu au premier tour en avril dernier si l'élection présidentielle de 2022 s'était jouée à Saint-Pierre, le député de Marseille ayant cumulé 51,68% des suffrages dans la commune. N'oublions pas non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 0,34% et 1,41% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel théorique de 53,43% à Saint-Pierre pour ces élections légilsatives.