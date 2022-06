Résultat des législatives à Saint-Pierre-la-Cour - Election 2022 (53410) [DEFINITIF]

Résultats des législatives 2022 à Saint-Pierre-la-Cour

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Pierre-la-Cour est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Saint-Pierre-la-Cour.

Carte des résultats du 1er tour en Mayenne

Résultat législatives 2022 dans la 3ème circonscription de la Mayenne

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Saint-Pierre-la-Cour. À Saint-Pierre-la-Cour, les citoyens rattachés à la 3ème circonscription de la Mayenne ont penché pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le taux d'abstention atteint 56% des électeurs habilités à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de la 3ème circonscription de la Mayenne, ce qui représente 952 non-votants. Yannick Favennec a recueilli 45% des voix au niveau de la localité. Il arrive devant Annie Bell (Rassemblement National) et Marion Detais (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent dans l'ordre 26% et 22% des suffrages. Reste à déterminer si les citoyens des 98 autres communes faisant partie de cette circonscription législative feront les mêmes choix que ceux de Saint-Pierre-la-Cour.

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Pierre-la-Cour sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:56 - Sur qui vont se porter les électeurs de gauche à Saint-Pierre-la-Cour ? Une des questions cruciales de ces élections législatives, en France comme à Saint-Pierre-la-Cour, reste le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. Le candidat LFI avait obtenu 12,68% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Les conversions des votes d'EELV et du PS sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,83% et 1,67% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 18,18% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune. 16:30 - À Saint-Pierre-la-Cour, des sondages tout aussi parlants qu'en France ? Avec 35,49% des votes exprimés, au 1er round à Saint-Pierre-la-Cour, Emmanuel Macron avait atteint la première position lors de la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen arrivait deuxième à 31,26%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 12,68% et Valérie Pécresse à 4,23%. Néanmoins, dans l'ensemble du pays, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait juste en dessous de 22%. Les indications nationales des dernières heures modifieront peut-être la donne et donc le résultat des législatives à Saint-Pierre-la-Cour dimanche. Pour rappel la coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen est venu coller les 20%. 14:30 - À Saint-Pierre-la-Cour, la grande inconnue de ces législatives demeure l'abstention À Saint-Pierre-la-Cour, le niveau de participation sera un critère important de ces législatives. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 23,3% au niveau de la commune, à comparer avec une abstention de 23,98% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses répercussions en matière énergétique et économique sont notamment susceptibles de détourner l'attention des électeurs de Saint-Pierre-la-Cour (53410) du vote. 11:30 - A l'affichage des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Saint-Pierre-la-Cour ? Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des dernières élections. A l'occasion des dernières élections législatives, 58,96% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Pierre-la-Cour avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. Le taux d'abstention était de 50,64% au tour deux. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - A quelle heure s'achèvent les législatives à Saint-Pierre-la-Cour ? Les paramètres de ces élections législatives à Saint-Pierre-la-Cour sont limpides : la ville ne correspond qu'à une seule circonscription où sont en lice 7 candidats. Un nombre de prétendants moins élevé que celui du reste du pays. Les votants auront jusqu'à 18 heures en fin de journée pour se rendre aux urnes. L'horaire de fermeture du bureau de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour réduire l'abstention.

Législatives 2022 à Saint-Pierre-la-Cour : les enjeux

Quelle sera l'issue finale des élections législatives 2022 à Saint-Pierre-la-Cour à la mi-juin ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin 2022. Les votants de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 35% des votes au premier tour à Saint-Pierre-la-Cour, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne parlementaire européenne et l'ancien 3e homme lors de la dernière élection avaient obtenu 31% et 13% des suffrages. Le choix des administrés de Saint-Pierre-la-Cour était resté identique au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (56% des suffrages). Marine Le Pen avait obtenu 44% des voix.