Résultat de la législative à Saint-Pierre-le-Moûtier : 2e tour en direct

19/06/22 18:41

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Pierre-le-Moûtier sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Pierre-le-Moûtier. En direct 18:41 - La coalition LFI-PS-EELV était arrivée sur la 3e marche à Saint-Pierre-le-Moûtier il y a sept jours La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pouvait espérer glaner 21,1% à Saint-Pierre-le-Moûtier avant le premier tour des élections législatives. Soit le total des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés a cumulé 20,83% des votes au 1er tour de la législative il y a une semaine à Saint-Pierre-le-Moûtier. Ce qui tout de même avait permis à la Nupes de finir sur le podium. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Saint-Pierre-le-Moûtier ? La candidature Rassemblement National a obtenu 33,01% des votes dimanche 12 juin lors du premier tour des élections législatives. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) capte 28,37% des voix. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 20,83% des voix. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. 13:30 - À Saint-Pierre-le-Moûtier, l'abstention va-t-elle encore monter lors du second tour des législatives ? Choisir son futur député n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives françaises s'élevait à 57,36% au deuxième round contre 44,6% en 2012, toujours au deuxième tour. Comment votent d'ordinaire les habitants de cette commune ? Il y a cinq ans, pendant les législatives, 1302 électeurs de Saint-Pierre-le-Moûtier avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 50,23%), à comparer avec une participation de 45,62% au tour deux. 10:30 - Les élections sont relancées à Saint-Pierre-le-Moûtier ! Les données clés des législatives L'élection se déroule depuis plusieurs heures à Saint-Pierre-le-Moûtier et il n'est pas trop tard pour se rendre à l'isoloir lors de ce second round, puisque les bureaux de vote de la cité restent ouverts jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les postulants qualifiés il y a 7 jours sont toujours là pour le verdict des législatives.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Pierre-le-Moûtier - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Pierre-le-Moûtier aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Nièvre

Tête de liste Liste Marie Anne Guillemain Nouvelle union populaire écologique et sociale Patrice Perrot Ensemble ! (Majorité présidentielle) Julien Guibert Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Saint-Pierre-le-Moûtier - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Pierre-le-Moûtier

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de la Nièvre

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Pierre-le-Moûtier Julien Guibert (Ballotage) Rassemblement National 27,87% 33,01% Patrice Perrot (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,83% 28,37% Marie Anne Guillemain (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,38% 20,83% Christophe Deniaux Les Républicains 10,84% 10,42% Marie Joelle Guillaume Reconquête ! 4,04% 2,40% Dominique Dupuis Divers extrême gauche 2,37% 2,56% Pascal Lepetit Droite souverainiste 2,14% 1,60% Heloïse Megy Ecologistes 1,52% 0,80% Participation au scrutin Circonscription Saint-Pierre-le-Moûtier Taux de participation 53,00% 50,20% Taux d'abstention 47,00% 49,80% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88% 1,73% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,05% 0,31% Nombre de votants 42 278 637

Le résultat de l' élection législative 2022 à Saint-Pierre-le-Moûtier a été officiellement publié par le ministère de l'Intérieur. Les électeurs de Saint-Pierre-le-Moûtier votant dans la 2ème circonscription de la Nièvre ont pris parti pour la candidature Rassemblement National dimanche 12 juin. Julien Guibert a obtenu 33% des voix. Patrice Perrot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Marie Anne Guillemain (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décrochent respectivement 28% et 21% des voix. Néanmoins, le résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Nièvre peut toujours évoluer si les électeurs des 241 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Saint-Pierre-le-Moûtier. L'abstention parmi les citoyens autorisés à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune pour cette circonscription s'établit à 50%.

Législatives 2022 à Saint-Pierre-le-Moûtier : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Saint-Pierre-le-Moûtier (58) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin prochains. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 32,15% des votes au premier tour à Saint-Pierre-le-Moûtier. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28,40% et 13,04% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Pierre-le-Moûtier grâce à 52,49% des voix. Emmanuel Macron avait obtenu 47,51% des voix.