Résultat des législatives à Saint-Pierre-le-Moûtier - Election 2022 (58240)

12/06/22 21:19

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Pierre-le-Moûtier est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Nièvre

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Nièvre

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat de l' élection législative 2022 à Saint-Pierre-le-Moûtier. La participation représente 50% des électeurs autorisés à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative (632 non-votants). Ce résultat ne concerne pour l'instant que les électeurs de Saint-Pierre-le-Moûtier. Les électeurs de 241 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Nièvre. Julien Guibert a raflé 33% des voix. Patrice Perrot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Marie Anne Guillemain (Nouvelle union populaire écologique et sociale) captent 28% et 21% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Pierre-le-Moûtier Julien Guibert Rassemblement National 27,80% 33,01% Patrice Perrot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,75% 28,37% Marie Anne Guillemain Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,31% 20,83% Christophe Deniaux Les Républicains 10,82% 10,42% Marie Joelle Guillaume Reconquête ! 4,13% 2,40% Dominique Dupuis Divers extrême gauche 2,37% 2,56% Pascal Lepetit Droite souverainiste 2,18% 1,60% Heloïse Megy Ecologistes 1,63% 0,80% Participation au scrutin Circonscription Saint-Pierre-le-Moûtier Taux de participation 53,04% 50,20% Taux d'abstention 46,96% 49,80% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85% 1,73% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09% 0,31% Nombre de votants 42 304 637

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Pierre-le-Moûtier sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:04 - Quel candidat vont retenir les supporters de gauche à Saint-Pierre-le-Moûtier ? Ce que décideront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste une clé du résultat de ces élections législatives 2022, à Saint-Pierre-le-Moûtier comme dans le reste du pays. Le député de Marseille avait enregistré 13,04% des suffrages en avril dernier dans la ville. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,43% et 3,09% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc potentiellement atteindre 18,56% à Saint-Pierre-le-Moûtier pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Les enquêtes d'opinion, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Pierre-le-Moûtier ? Les indications nationales des derniers jours rejailliront probablement à Saint-Pierre-le-Moûtier au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), avec un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%. Lors de la présidentielle, à Saint-Pierre-le-Moûtier, Marine Le Pen figurait en pôle position au premier round de l'élection présidentielle avec 32,15% des voix, devant Emmanuel Macron à 28,4%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 13,04% et Éric Zemmour, quatrième à 6,63%. 14:30 - Les chiffres de la participation peuvent-ils battre ceux de la présidentielle à Saint-Pierre-le-Moûtier ? À Saint-Pierre-le-Moûtier, l'abstention constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 248 personnes en âge de voter au sein de la commune, 26,1% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 25,32% au premier tour. Le conflit militaire russo-ukrainien pourrait en effet nuancer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Saint-Pierre-le-Moûtier. 11:30 - Quel était le pourcentage de la participation à Saint-Pierre-le-Moûtier en 2017 ? L'analyse des derniers scrutins permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, parmi les 1 302 personnes en âge de voter à Saint-Pierre-le-Moûtier, 54,38% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, contre un taux d'abstention de 49,77% pour le round deux. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des législatives de 2017 ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Quelques infos clés pour les élections à Saint-Pierre-le-Moûtier 8 candidats s'opposent dans la seule circonscription de Saint-Pierre-le-Moûtier ce 12 juin, pour le premier round des législatives 2022. Un nombre d'impétrants inférieur à celui du reste du pays. Et les 1248 électeurs de la cité auront jusqu'à 18 heures pour rallier les 2 bureaux de vote et choisir une paire de candidats lors de ce 1er tour de piste.

Législatives 2022 à Saint-Pierre-le-Moûtier : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Saint-Pierre-le-Moûtier (58) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin prochains. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 32,15% des votes au premier tour à Saint-Pierre-le-Moûtier. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28,40% et 13,04% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Pierre-le-Moûtier grâce à 52,49% des voix. Emmanuel Macron avait obtenu 47,51% des voix.