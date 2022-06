Résultat des législatives à Saint-Pierre-lès-Elbeuf - Election 2022 (76320) [PUBLIE]

14/06/22 15:54

Résultat des législatives 2022 à Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Pierre-lès-Elbeuf est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Seine-Maritime

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Pierre-lès-Elbeuf Guillaume Pennelle (Ballotage) Rassemblement National 25,96% 31,69% Alma Dufour (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,90% 18,97% Djoudé Merabet Divers gauche 23,47% 24,08% Sira Sylla Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,99% 16,07% Eve Froger Reconquête ! 4,15% 4,49% Jennifer Jezequel Divers 2,61% 2,79% Frédéric Podguszer Divers extrême gauche 1,55% 1,69% Michaël Poret Divers 0,36% 0,22% Olivier Roussel Divers droite 0,01% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Pierre-lès-Elbeuf Taux de participation 45,91% 43,47% Taux d'abstention 54,09% 56,53% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,07% 2,71% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61% 0,32% Nombre de votants 39 998 2 805

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l' élection législative à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Les citoyens des 20 autres communes appartenant à cette circonscription voteront-ils comme ceux de Saint-Pierre-lès-Elbeuf ? Guillaume Pennelle a collecté 32% des votes dans la ville. Il ressort devant Djoudé Merabet (Divers gauche) et Alma Dufour (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent 24% et 19% des voix. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs autorisés à fréquenter les bureaux de vote dans la commune à l'échelle de la 4ème circonscription de la Seine-Maritime s'établit à 57%, ce qui représente 3 648 non-votants.

Législatives 2022 à Saint-Pierre-lès-Elbeuf : les enjeux

Les citoyens de Saint-Pierre-lès-Elbeuf (Seine-Maritime) prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022 : ils seront appelés à participer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ? A l'occasion de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 33,4% des suffrages au premier tour à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 22,4% et 22,1% des suffrages. Le choix des votants de Saint-Pierre-lès-Elbeuf était resté identique au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (53,7% des suffrages). Emmanuel Macron avait obtenu 46,4% des suffrages.