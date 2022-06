Résultat de la législative à Saint-Pierre-lès-Nemours : en direct

12/06/22 11:14

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Pierre-lès-Nemours sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:14 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Saint-Pierre-lès-Nemours ? C'est donc parti pour ces élections législatives ! À Saint-Pierre-lès-Nemours, il reste encore plusieurs heures pour se prononcer sur les 11 candidats qui s'affrontent pour devenir député. Les 4050 votants de Saint-Pierre-lès-Nemours ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 4 bureaux de vote de la ville pour glisser leur bulletin dans l'urne.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Pierre-lès-Nemours

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Pierre-lès-Nemours comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste Loïc Rousselle Ecologistes Guillaume Cazauran Reconquête ! Marie-Pierre Molina Nouvelle union populaire écologique et sociale Ivanka Dimitrova Rassemblement National Franck Delalande Ecologistes Frédéric Valletoux Ensemble ! (Majorité présidentielle) Stéphanie Faury Divers extrême gauche Isoline Garreau Les Républicains Laurent Castellan Droite souverainiste Élodie Broch Divers extrême gauche Sandrine Papin Divers

Législatives 2022 à Saint-Pierre-lès-Nemours : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 25% des votes au premier tour à Saint-Pierre-lès-Nemours. L'ex-parlementaire européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 21% des votes. Au contraire du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, quinze jours plus tard, ressorti en tête du second tour en décrochant 54% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 46% des votes. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette agglomération où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour il y a deux mois. Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens votant à Saint-Pierre-lès-Nemours seront amenés à participer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français.