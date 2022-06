Résultat de la législative à Saint-Privat-la-Montagne : 2e tour en direct

19/06/22 18:41

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Privat-la-Montagne sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Privat-la-Montagne. En direct 18:41 - La Nupes était arrivée sur la 3e marche à Saint-Privat-la-Montagne il y a 7 jours Un total de 22,73% des voix pouvait être estimé pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" avant ces législatives à Saint-Privat-la-Montagne. C'est en effet l'addition des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Ce paramètre a certainement joué sur le résultat des élections législatives 2022 au premier tour dans la cité. Son postulant a enregistré 20,74% des suffrages il y a une semaine sur place. De quoi offrir tout de même la troisième position à la Nupes. 15:30 - À Saint-Privat-la-Montagne, la candidature Rassemblement National en tête Avec 31,77% des suffrages, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Saint-Privat-la-Montagne pour le 1er tour de l'élection législative dimanche 12 juin. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à 27,93% et 20,74% des voix. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - L'abstention peut-elle encore augmenter lors du second tour des législatives à Saint-Privat-la-Montagne ? Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le pourcentage d'abstention qui bat des records durant de ce type de rendez-vous électoral. Dimanche dernier, 58,65% des personnes en capacité de voter à Saint-Privat-la-Montagne avaient déserté les urnes. Les populations des petites communes votent toujours plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour le second tour des législatives ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 24,11% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 24,18% au premier tour. 10:30 - Le second round des élections a débuté à Saint-Privat-la-Montagne Les résultats définitifs des législatives 2022 à Saint-Privat-la-Montagne vont probablement être connus assez rapidement après la fermeture de l'unique bureau de vote ce dimanche 19 juin, la cité ne comptant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on se rendra compte très vite qui des candidats qualifiés l'emporte pour aller à l'Assemblée.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Privat-la-Montagne - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Privat-la-Montagne aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste Grégoire Laloux Rassemblement National Belkhir Belhaddad Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Saint-Privat-la-Montagne - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Privat-la-Montagne

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Privat-la-Montagne Grégoire Laloux (Ballotage) Rassemblement National 25,37% 31,77% Belkhir Belhaddad (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,40% 27,93% Esther Leick Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,56% 20,74% Malou Kuntz Les Républicains 10,87% 7,53% Yoan Hadadi Divers gauche 4,27% 3,34% Rebecca Konarski Reconquête ! 4,27% 1,84% Camal Kadri Ecologistes 2,46% 3,01% Abderrahemane Bouhenna Divers gauche 1,90% 1,34% Christèle Rousse Droite souverainiste 1,52% 1,84% Didier Georget Divers extrême gauche 1,24% 0,67% Jessy Fricheteau Divers gauche 0,15% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Privat-la-Montagne Taux de participation 40,61% 41,35% Taux d'abstention 59,39% 58,65% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55% 0,50% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55% 0,17% Nombre de votants 37 780 602

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Saint-Privat-la-Montagne. À Saint-Privat-la-Montagne, les 1456 citoyens rattachés à la 1ère circonscription de la Moselle ont pris parti pour le représentant Rassemblement National. Reste à déterminer si les habitants des 27 autres communes faisant partie de la 1ère circonscription de la Moselle feront les mêmes choix que ceux de Saint-Privat-la-Montagne. Dans la ville, Grégoire Laloux a collecté 32% des voix. Belkhir Belhaddad (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Esther Leick (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec 28% et 21% des voix. L'abstention parmi les électeurs inscrits dans les registres électoraux dans la commune pour cette circonscription s'établit à 59%, ce qui représente 854 non-votants.

Législatives 2022 à Saint-Privat-la-Montagne : les enjeux

Comme partout dans le pays, les votants de Saint-Privat-la-Montagne (57) seront amenés à participer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant soutiendront-ils ? Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 35,6% des suffrages au premier tour à Saint-Privat-la-Montagne. La fille du fondateur du Front National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27,1% et 15,9% des voix. Le choix des citoyens de Saint-Privat-la-Montagne était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (53,1% des voix). Emmanuel Macron avait rassemblé 46,9% des suffrages. Les citoyens de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?