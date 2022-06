Résultat des législatives à Saint-Privat-la-Montagne - Election 2022 (57855) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Saint-Privat-la-Montagne

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Privat-la-Montagne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Moselle

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Moselle

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat du premier round de l'élection législative à Saint-Privat-la-Montagne. À Saint-Privat-la-Montagne, les 1456 citoyens rattachés à la 1ère circonscription de la Moselle ont jeté leur dévolu sur la candidature Rassemblement National. Les citoyens des 27 autres communes composant la 1ère circonscription de la Moselle voteront-ils comme ceux de Saint-Privat-la-Montagne ? Grégoire Laloux a obtenu 32% des voix dans la commune. Il arrive devant Belkhir Belhaddad (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Esther Leick (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui captent respectivement 28% et 21% des votes. Le niveau de la participation s'élève à 41% des électeurs figurant sur les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale, ce qui représente 602 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Privat-la-Montagne Grégoire Laloux Rassemblement National 25,37% 31,77% Belkhir Belhaddad Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,29% 27,93% Esther Leick Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,56% 20,74% Malou Kuntz Les Républicains 10,87% 7,53% Yoan Hadadi Divers gauche 4,27% 3,34% Rebecca Konarski Reconquête ! 4,27% 1,84% Camal Kadri Ecologistes 2,46% 3,01% Abderrahemane Bouhenna Divers gauche 2,00% 1,34% Christèle Rousse Droite souverainiste 1,52% 1,84% Didier Georget Divers extrême gauche 1,24% 0,67% Jessy Fricheteau Divers gauche 0,15% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Privat-la-Montagne Taux de participation 40,61% 41,35% Taux d'abstention 59,39% 58,65% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55% 0,50% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55% 0,17% Nombre de votants 37 780 602

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Privat-la-Montagne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:03 - Quel candidat vont plebisciter les électeurs de gauche à Saint-Privat-la-Montagne ? Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste une des énigmes de ces législatives, à Saint-Privat-la-Montagne comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 15,92% des suffrages en avril dernier dans la localité. Il ne faut pas oublier non plus les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,42% et 0,92% au premier tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc potentiellement atteindre 21,26% à Saint-Privat-la-Montagne pour ces élections légilsatives. 16:30 - Que peuvent montrer les grandes tendances des législatives 2022 pour Saint-Privat-la-Montagne ? A l'issue du dernier vote, à Saint-Privat-la-Montagne, Marine Le Pen se propulsait à la première position au 1er tour de l'élection avec 35,6% des voix, devant Emmanuel Macron à 27,14%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 15,92% et Éric Zemmour, quatrième avec 5,24%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines changeront peut-être cette donne et donc le résultat des législatives dans la cité ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Pour rappel la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé la majorité dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. 14:30 - À Saint-Privat-la-Montagne, la grande inconnue de ces élections législatives 2022 reste la participation L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 sera immanquablement l'ampleur de l'abstention à Saint-Privat-la-Montagne. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des familles combinée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle sont par exemple susceptibles de détourner l'attention des citoyens de Saint-Privat-la-Montagne de leur devoir civique. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, 24,11% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes. L'abstention était de 24,18% au premier tour. En comparaison, au niveau du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - La participation aux législatives 2022 à Saint-Privat-la-Montagne va-t-elle faire mieux qu'en 2017 ? L'observation des scrutins passés permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Il y a cinq ans, lors des législatives, 40,4% des personnes aptes à voter à Saint-Privat-la-Montagne avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 36,97% au tour deux. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, plus qu'en 2012. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives à Saint-Privat-la-Montagne Les éléments de contexte de ces élections législatives à Saint-Privat-la-Montagne sont simples : la cité n'est couverte que par une seule circonscription où s'affrontent 11 candidats. Un chiffre comparable à celui des autres circonscriptions de France. Autre point majeur: les électeurs auront jusqu'à 18 heures en fin de journée pour se rendre aux urnes. L'horaire de fermeture du bureau de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour diminuer l'abstention.

Législatives 2022 à Saint-Privat-la-Montagne : les enjeux

Comme partout dans le pays, les votants de Saint-Privat-la-Montagne (57) seront amenés à participer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant soutiendront-ils ? Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 35,6% des suffrages au premier tour à Saint-Privat-la-Montagne. La fille du fondateur du Front National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27,1% et 15,9% des voix. Le choix des citoyens de Saint-Privat-la-Montagne était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (53,1% des voix). Emmanuel Macron avait rassemblé 46,9% des suffrages. Les citoyens de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?