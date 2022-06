Résultat de la législative à Saint-Rambert-d'Albon : en direct

17:17 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Saint-Rambert-d'Albon ?

A l'issue de la dernière élection présidentielle, à Saint-Rambert-d'Albon, Marine Le Pen figurait à la meilleure place avec 32,79% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,82%. On trouvait plus loin Emmanuel Macron, en troisième position à 20,98% et Éric Zemmour à 6,62%. Mais dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron se sortait de ce premier tour avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les mouvements nationaux des derniers jours chambouleront probablement la situation lors des législatives à Saint-Rambert-d'Albon au 1er tour. Il faut se rappeler que la coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria du 3 au 6 juin). Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a dépassé les 19%.