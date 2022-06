Résultat de la législative à Saint-Romain-le-Puy : en direct

12/06/22 11:08

Comme partout dans le pays, les 4 115 électeurs de Saint-Romain-le-Puy ( Loire ) seront amenés à participer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 38,2% des suffrages au premier tour à Saint-Romain-le-Puy, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et celui qui fut le 3e homme lors de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 21,8% et 15,0% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Saint-Romain-le-Puy avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui accordant 56,3% des voix, abandonnant donc 43,7% des votes à Emmanuel Macron. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour il y a deux mois.