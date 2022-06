Résultat des législatives à Saint-Saturnin - Election 2022 (72650) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Saint-Saturnin

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Saturnin est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Sarthe

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Sarthe

Le résultat de l'élection législative à Saint-Saturnin est maintenant officiel. Dans la 1ère circonscription de la Sarthe, les 1950 citoyens de Saint-Saturnin ont désigné la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le niveau de la participation s'élève à 52% des électeurs enregistrés sur les listes électorales dans la commune pour cette circonscription électorale, ce qui représente 1 018 votants. Les électeurs des 71 autres communes rattachées à la 1ère circonscription de la Sarthe voteront-ils comme ceux de Saint-Saturnin ? Julie Delpech a engrangé 32% des votes. Ghislaine Bonnet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Edwige Picouleau (Rassemblement National) la suivent avec 22% et 17% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Saturnin Julie Delpech Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,75% 32,04% Ghislaine Bonnet Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,97% 21,76% Edwige Picouleau Rassemblement National 17,87% 17,47% Fabienne Labrette-Ménager Les Républicains 17,44% 13,17% Dylan Bénaud Divers gauche 8,44% 7,78% Brigitte Dujardin Reconquête ! 3,62% 3,19% Stéphane Fouéré Divers gauche 1,51% 1,50% Yves Cortés Union des Démocrates et des Indépendants 1,23% 1,90% Patricia Collet Droite souverainiste 1,12% 0,50% Sylvie Maillet Divers extrême gauche 1,03% 0,70% Participation au scrutin Circonscription Saint-Saturnin Taux de participation 48,13% 52,21% Taux d'abstention 51,87% 47,79% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,34% 0,20% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 1,38% Nombre de votants 35 375 1 018

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Saturnin sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:42 - Pour la Nupes, les 16,78% de Mélenchon à Saint-Saturnin regardés de près Dans les 2 bureaux de vote de Saint-Saturnin, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat LFI avait enregistré 16,78% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. N'oublions pas non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,53% et 2,17% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 7,7% du côté de la gauche, sans compter le vote Mélenchon. 16:30 - À Saint-Saturnin, des sondages tout aussi convaincants ? La coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (27% contre 28% dans le sondage Ipsos). Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen a courru après les 20%. Ces indicateurs des ultimes semaines se répéteront sans doute sur le résultat des législatives à Saint-Saturnin au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Saint-Saturnin cette fois, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 35,13% des suffrages. A la suite, remontait Marine Le Pen à 21,25%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,78% et Éric Zemmour à 6,12%. 14:30 - Le chiffre phare de ces élections législatives 2022 à Saint-Saturnin demeure l'abstention À Saint-Saturnin, l'un des facteurs importants de ces élections législatives 2022 sera immanquablement le taux de participation. La guerre en Ukraine ainsi que ses retombées sur l'économie mondiale sont de nature à faire surtout gagner l'abstention à Saint-Saturnin. Il y a 2 mois, pour le second tour de l'élection présidentielle, 18,17% des électeurs dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 20,8% au premier tour. Pour comparer, au niveau du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. 11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Saint-Saturnin lors du premier tour des élections législatives 2022 ? Au cours des dernières années, les 2 641 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, durant les législatives, le pourcentage de participation s'était hissé à 52,99% au premier tour des votants de Saint-Saturnin. La participation était de 43,11% au dernier round. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives 2022 à Saint-Saturnin Les résultats de l'élection législative 2022 à Saint-Saturnin seront normalement connus pas longtemps après la fermeture des 2 bureaux de vote, la ville n'affichant qu'une seule circonscription. Le décompte des voix devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on se rendra compte assez rapidement qui des 10 candidats se qualifie au second tour.

Législatives 2022 à Saint-Saturnin : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Saturnin (72650) ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 35% des suffrages au premier tour à Saint-Saturnin. Celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21% et 17% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Saint-Saturnin avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 66% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 34% des votes. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président nouvellement réélu pourra-t-il se reposer sur cette localité pour acquérir une majorité de l'Assemblée nationale ?