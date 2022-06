Résultat des législatives à Saint-Saturnin-lès-Avignon - Election 2022 (84450) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Saturnin-lès-Avignon est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Saint-Saturnin-lès-Avignon. La candidate Rassemblement National décroche la première place chez les 4196 citoyens votant dans la 2ème circonscription du Vaucluse et demeurant à Saint-Saturnin-lès-Avignon. Bénédicte Auzanot a recueilli 30% des voix. Elle devance Sylvie Viala (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et François Sandoz (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui obtiennent dans l'ordre 26% et 17% des voix. Reste à déterminer si les citoyens des 29 autres communes faisant partie de cette circonscription voteront comme ceux de Saint-Saturnin-lès-Avignon. Le niveau de la participation parmi les citoyens autorisés à voter au sein de la commune au niveau de la 2ème circonscription du Vaucluse s'élève à 51%, ce qui représente 2 119 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Saturnin-lès-Avignon Bénédicte Auzanot Rassemblement National 26,08% 29,89% Sylvie Viala Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,07% 26,07% François Sandoz Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,53% 17,38% Stanislas Rigault Reconquête ! 10,54% 11,97% Elisabeth Amoros Les Républicains 10,02% 6,57% Joséfa Leon Ecologistes 2,59% 2,70% Eric Guillaumin Divers centre 1,38% 1,06% Agnès Piller Ecologistes 1,38% 1,01% Sébastien Duchemin Droite souverainiste 1,36% 1,16% Sophia Albert Ecologistes 1,09% 1,21% Gérard Mangiavillano Divers extrême gauche 0,82% 0,97% Germain Gaiffe Divers 0,14% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Saturnin-lès-Avignon Taux de participation 48,56% 50,50% Taux d'abstention 51,44% 49,50% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33% 1,65% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56% 0,61% Nombre de votants 41 677 2 119

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Saturnin-lès-Avignon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:04 - Sur qui vont se transférer les voix de gauche à Saint-Saturnin-lès-Avignon ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 13,81% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 4 bureaux de vote de Saint-Saturnin-lès-Avignon en avril. Il faut aussi tenir compte les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,47% et 0,91% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 19,19% à Saint-Saturnin-lès-Avignon pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les enquêtes sondagières, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Saturnin-lès-Avignon ? A l'issue du dernier vote, à Saint-Saturnin-lès-Avignon, Marine Le Pen accostait en tête de l'élection avec 32,31% des voix, devant Emmanuel Macron à 23,55%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 13,81% et Éric Zemmour avec 11,93%. Les tendances nationales des dernières heures modifieront certainement la donne à Saint-Saturnin-lès-Avignon ce dimanche. Il faut se rappeler que la majorité a vu son résultat chuter tout près de la Nupes dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. 14:30 - La participation est attendue autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Saint-Saturnin-lès-Avignon À Saint-Saturnin-lès-Avignon, l'un des critères importants de ce scrutin législatif 2022 sera sans aucun doute le taux d'abstention. Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie et ses retombées en matière économique et énergétique seraient notamment en mesure d'éloigner les habitants de Saint-Saturnin-lès-Avignon (84450) des urnes. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, 79,4% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 80,32% au premier tour, soit 3 355 personnes. En comparaison, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017. 11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Saint-Saturnin-lès-Avignon ? Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. L'observation des rendez-vous électoraux précédents permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Cinq années plus tôt, à l'occasion des élections législatives, 58,04% des personnes habilitées à participer à une élection à Saint-Saturnin-lès-Avignon avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. L'abstention était de 47,67% pour le deuxième tour. 09:30 - Les paramètres clés des législatives à Saint-Saturnin-lès-Avignon Il y a déjà plusieurs heures qu'on vote à Saint-Saturnin-lès-Avignon et il reste encore du temps pour faire entendre sa voix puisque les bureaux de vote de la ville sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 12 prétendants qui sont candidats dans l'unique circonscription correspondant à la commune, un nombre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Législatives 2022 à Saint-Saturnin-lès-Avignon : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les habitants de Saint-Saturnin-lès-Avignon (84) seront incités à contribuer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 32% des voix au premier tour à Saint-Saturnin-lès-Avignon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 14% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Saturnin-lès-Avignon gratifiée de 55% des votes, cédant par conséquent 45% des votes à Emmanuel Macron. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?