Résultat des législatives 2022 à Saint-Sauveur

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Sauveur est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Haute-Garonne

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Haute-Garonne

Le résultat du premier round de l' élection législative à Saint-Sauveur est à présent publié. À Saint-Sauveur, les habitants votant dans la 5ème circonscription de la Haute-Garonne ont choisi la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Toutefois, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale peut toujours évoluer si les électeurs des 44 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Saint-Sauveur. Jean-François Portarrieu a enregistré 30% des suffrages. En deuxième place, Julien Leonardelli (Rassemblement National) recueille 29% des voix. Enfin, Sylvie Espagnolle (Nouvelle union populaire écologique et sociale) glane 24% des votes. Le taux d'abstention s'établit à 50% des électeurs autorisés à fréquenter les bureaux de vote dans la commune à l'échelle de la 5ème circonscription de la Haute-Garonne, ce qui représente 722 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Sauveur Jean-François Portarrieu Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,91% 30,39% Sylvie Espagnolle Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,85% 24,39% Julien Leonardelli Rassemblement National 24,64% 29,24% Bruno Hontans Reconquête ! 4,31% 4,56% Jean-Christophe Cheronnet Les Républicains 3,32% 1,71% Alizée Mosdier Parti radical de gauche 2,82% 2,43% Jérôme Piques Régionaliste 2,21% 3,42% Johanna Velo Ecologistes 1,52% 1,14% Pascal Virgos Droite souverainiste 1,32% 0,71% Laurence Gombert Divers gauche 1,21% 1,00% Michel Laserge Divers extrême gauche 0,96% 0,43% Anne Grieu Divers 0,92% 0,57% Participation au scrutin Circonscription Saint-Sauveur Taux de participation 50,24% 50,00% Taux d'abstention 49,76% 50,00% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60% 2,08% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69% 0,83% Nombre de votants 53 707 722

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Sauveur sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:22 - Que peut espérer la coalition de LFI avec ses alliés pour ces législatives à Saint-Sauveur ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste un des enjeux de ces élections législatives, à Saint-Sauveur comme dans toute la France. Cet électorat représentait 17,83% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,67% et 1,78% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche peut donc potentiellement viser 24,28% à Saint-Sauveur pour ces légilsatives. 16:30 - À Saint-Sauveur, des sondages aussi pertinents ? Avec 29,97% des votes, à Saint-Sauveur, Marine Le Pen avait obtenu la meilleure place à l'issue de la dernière présidentielle. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 24,87%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 17,83% et Éric Zemmour à 6,79%. Les mouvements nationaux des derniers jours infléchiront certainement cette donne à Saint-Sauveur ce dimanche. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. 14:30 - L'abstention reste la grande inconnue de ces élections législatives à Saint-Sauveur L'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 à Saint-Sauveur. La peur d'une reprise de la pandémie de covid-19 est en mesure de relativiser l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Saint-Sauveur. Il y a 2 mois, lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 17,8% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 15,78% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. 11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives 2022 à Saint-Sauveur ? Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des élections passées. Durant les précédentes législatives, le taux de participation s'était hissé à 50,23% au premier tour dans la commune à Saint-Sauveur, contre un taux de participation de 42,88% au deuxième round. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau national, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Les citoyens de Saint-Sauveur ont jusqu'à 18 heures pour faire leur choix Les résultats des législatives 2022 à Saint-Sauveur devraient être divulgués pas longtemps après la fermeture des 2 bureaux de vote, la commune ne représentant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on saura assez vite qui des 12 candidats aura son billet pour le second tour.

Législatives 2022 à Saint-Sauveur : les enjeux

Pendant la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 30.0% des suffrages au premier tour à Saint-Sauveur, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et l'ancien troisième homme de la dernière présidentielle avaient obtenu 24.9% et 17.8% des suffrages. Et pour finir renversement de situation : Emmanuel Macron était, en dernier lieu, arrivé en tête du second tour avec 51.5% des suffrages face à Marine Le Pen (48.5%). Les votants de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Sauveur (31) à la mi-juin ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin prochains.