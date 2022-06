Résultat de la législative à Saint-Savin : 2e tour en direct

En direct

18:11 - La coalition Mélenchon était arrivée troisième à Saint-Savin la semaine passée Les électeurs de Saint-Savin avaient concédé 19,66% de leurs suffrages à la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés il y a une semaine, pour le premier tour des législatives 2022. Mais ce premier résultat est cependant à analyser au regard des voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 13,49%, 3,92%, 2,22% et 2,57% le 10 avril. Ce qui donnait un total espéré de 22,2% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

15:30 - À Saint-Savin, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) plébiscitée A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des habitudes locales, comme par exemple à Saint-Savin. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a obtenu 28,61% des voix dimanche 12 juin 2022 lors du 1er tour des élections législatives. Les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale décrochent respectivement 25,9% et 19,66% des votes.

13:30 - Un record d'abstention peut-il influencer le résultat des législatives 2022 à Saint-Savin ? Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des consultations démocratiques passées ? Lors des législatives de 2017, le pourcentage de participation avait atteint 44,43% des électeurs de Saint-Savin au second tour, ce qui représentait 1376 votants sur les 3306 personnes inscrites sur les listes électorales. Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2017, le taux de participation aux élections législatives françaises représentait 42,64% au deuxième tour, 6% de plus qu'au premier tour.