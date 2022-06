Résultat de la législative à Saint-Thibault-des-Vignes : en direct

12/06/22 10:58

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Thibault-des-Vignes sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:58 - Les infos clés des élections à Saint-Thibault-des-Vignes Le vote a débuté ce matin à Saint-Thibault-des-Vignes et il n'est pas trop tard pour se prononcer puisque les bureaux de vote de la cité sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 10 prétendants qui sont candidats dans la circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Thibault-des-Vignes

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Thibault-des-Vignes comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste Laetitia Guillard Ecologistes Patrick Jahier Les Républicains Rodrigue Kokouendo Ensemble ! (Majorité présidentielle) Patrice Hemet Divers gauche Michel Dailly Droite souverainiste Didier Bernard Rassemblement National Gabrielle Frija Divers extrême gauche Ersilia Soudais Nouvelle union populaire écologique et sociale Beatrice Troussard Reconquête ! Ketty Baku Mandediba Divers droite

Législatives 2022 à Saint-Thibault-des-Vignes : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Saint-Thibault-des-Vignes (77400) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022 : ils devront contribuer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président fraîchement réélu pourra-t-il se fier à cette commune pour remporter la majorité à l'Assemblée ? A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 32% des votes au premier tour à Saint-Thibault-des-Vignes, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le fondateur de "La France Insoumise" et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avaient obtenu 26% et 15% des votes. Le choix des citoyens de Saint-Thibault-des-Vignes était resté égal au second tour au profit d'Emmanuel Macron (69% des voix). Marine Le Pen avait rassemblé 31% des voix.