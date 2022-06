Le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait atteint 17,92% des voix au 1er tour de la législative il y a sept jours dans l'unique bureau de vote de Saint-Thuriau. Mais ce premier résultat est tout de même à analyser au regard des suffrages insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de la présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 15,98%, 5,35%, 1,3% et 3,24% le 10 avril. Ce qui, en cumul, donnait un total espéré de 25,87% pour la Nupes.

15:30 - À Saint-Thuriau, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) bien placée

Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 sièges. Les chiffres à l'échelle de l'Hexagone masquent quelquefois des réalités compliquées au niveau local, comme par exemple à Saint-Thuriau. Le 12 juin dernier à l'occasion du premier tour des élections législatives, les citoyens de Saint-Thuriau ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a raflé 32,69% des voix. Les représentants Les Républicains et Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiennent 19,49% et 17,92% des voix.