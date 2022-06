Résultat de la législative à Saint-Vérand : 2e tour en direct

En direct

19:01 - Le bloc Insoumis et alliés est arrivée sur la 2e marche il y a 7 jours à Saint-Vérand Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à Saint-Vérand, la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait atteint un haut niveau avant cette seconde manche des législatives 2022. Cet électorat a donc un poids aujourd'hui. Mais ce premier résultat est néanmoins à évaluer au regard des suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Or à Saint-Vérand, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 20,0%, 7,41%, 2,69% et 1,3% le 10 avril. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pouvait donc potentiellement viser 31,4% à Saint-Vérand pour ces élections légilsatives.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) bien placée au premier tour Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. De son côté, le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 sièges. Il faudra bien évidemment tenir compte des habitudes locales, comme à Saint-Vérand. Grâce à 28,83% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Saint-Vérand à l'occasion du 1er tour de la législative le 12 juin dernier. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National ramassent 27,85% et 22,08% des suffrages.

13:30 - Au moment des résultats des législatives, quel sera l'abstention à Saint-Vérand ? Avec une participation qui continue de baisser lors des élections législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 42,64% au deuxième round contre 55,4% en 2012. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il faut analyser les résultats des précédentes élections. En 2017, au moment des élections législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 57,57% des électeurs de Saint-Vérand au premier tour. Le taux d'abstention était de 49,38% pour le tour deux.