Résultat des législatives 2024 à Saint-Hilaire-du-Rosier (38840) – 2e tour [PUBLIE]

Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF lors du second tour des élections de 2024 ou se tourner vers une autre candidature ? L'ensemble a rassemblé un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Le décompte de voix apparaît comme important : lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Saint-Hilaire-du-Rosier, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 21,23% des votes dans la commune. Une percée à compléter néanmoins avec les 25,61% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Le Rassemblement national a solidement séduit à Saint-Hilaire-du-Rosier en 2 ans

L'évolution du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors que sur la France entière, les scores du parti de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des voix aux élections législatives fin juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale apparaît encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà engrangé 18 points ici entre 2022 et 2024. Les reports de voix restent incertains, mais on peut penser que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.