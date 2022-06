Résultat de la législative à Sainte-Anastasie : 2e tour en direct

19/06/22 19:02

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Sainte-Anastasie sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Sainte-Anastasie. En direct 19:02 - La 2e position à Sainte-Anastasie pour les Insoumis Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Sainte-Anastasie, la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant ce deuxième épisode des législatives 2022. Cet électorat a donc son importance ce dimanche. Ce score est cependant à évaluer au regard des votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 21,48%, 4,57%, 0,78% et 1,29% le 10 avril. Voilà qui donnait un total espéré de 28,12% pour la coalition de gauche. 15:30 - Vers un échec pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Sainte-Anastasie ? Avec 33,81% des voix, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Sainte-Anastasie à l'occasion du 1er tour de l'élection législative dimanche 12 juin. En deuxième place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 29,5% des votes. Enfin, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 19,86% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 députés. 13:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats aux législatives à Sainte-Anastasie La proclamation des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est très bas durant de ce type d'élection. La semaine dernière, 52,5% des personnes en capacité de participer à une élection à Sainte-Anastasie avaient boudé les urnes. Au fil des dernières années, les 1736 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, 76,98% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 79,58% au premier tour, ce qui représentait 1177 personnes. 10:30 - La seconde manche des élections législatives a lieu à Sainte-Anastasie Bonjour et bienvenue sur cette page où vous pourrez suivre cette deuxième étape des législatives à Sainte-Anastasie, jusqu'à ce que les résultats soient communiqués. Sont en lice les candidats qualifiés la semaine passée et les électeurs ont de nouveau jusqu'à 18 heures pour choisir les finalistes ce dimanche de deuxième tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Sainte-Anastasie - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Sainte-Anastasie aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste Pierre Meurin Rassemblement National Arnaud Bord Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Sainte-Anastasie - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Sainte-Anastasie

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Sainte-Anastasie Pierre Meurin (Ballotage) Rassemblement National 30,56% 33,81% Arnaud Bord (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,58% 29,50% Philippe Ribot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,58% 19,86% Aurélie Wagner Reconquête ! 4,58% 3,31% Jean-Pierre de Faria Divers droite 3,65% 0,58% Valérie Martre Union des Démocrates et des Indépendants 3,13% 3,45% Nadine Schuster Ecologistes 2,34% 4,17% Dominique Richard Passieu Divers centre 1,93% 1,29% Jérôme Garcia Divers extrême gauche 1,55% 1,15% Denis Biais Droite souverainiste 1,50% 1,01% Gaël Girard Divers droite 1,38% 0,43% Stéphanie Bienkowski Ecologistes 1,05% 1,44% Stéphane Napoli Divers 0,18% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Sainte-Anastasie Taux de participation 48,35% 47,50% Taux d'abstention 51,65% 52,50% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53% 0,43% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,85% Nombre de votants 45 622 704

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Sainte-Anastasie. Au sein de la 4ème circonscription du Gard, les 1482 habitants de Sainte-Anastasie ont pris parti pour le représentant Rassemblement National. Dans la ville, Pierre Meurin a engrangé 34% des voix. Arnaud Bord (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Philippe Ribot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) récupèrent dans l'ordre 30% et 20% des suffrages. Le taux d'abstention parmi les citoyens autorisés à voter dans la commune à l'échelle de la 4ème circonscription du Gard s'établit à 53% (778 non-votants). Cependant, le résultat de la législative dans cette circonscription peut encore évoluer si les électeurs des 94 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Sainte-Anastasie.

Législatives 2022 à Sainte-Anastasie : les enjeux

Lors de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 32,5% des votes au premier tour à Sainte-Anastasie. L'ex-parlementaire européenne avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 21,5% et 18,8% des suffrages. Le choix des électeurs de Sainte-Anastasie était resté constant au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (58,5% des voix). Emmanuel Macron avait rassemblé 41,5% des suffrages. Les habitants de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Quelle sera l'issue finale des élections législatives 2022 à Sainte-Anastasie (30) ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin 2022.