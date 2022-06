Résultat de la législative à Sainte-Anne-sur-Brivet : 2e tour en direct

19/06/22

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Sainte-Anne-sur-Brivet sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Sainte-Anne-sur-Brivet. En direct 18:09 - Un vainqueur ce soir pour la coalition de Jean-Luc Mélenchon ? Un total de 33,31% des voix pouvait être espéré pour la coalition de gauche avant ces législatives à Sainte-Anne-sur-Brivet. L'équivalent du cumul des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les inscrits de Sainte-Anne-sur-Brivet ont pourtant donné 32,65% de leurs voix au bloc LFI-PS-EELV-PC il y a une semaine, pour l'étape première de l'élection législative. . 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Sainte-Anne-sur-Brivet ? Le 12 juin dernier lors du 1er round, les citoyens de Sainte-Anne-sur-Brivet ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a réuni 32,65% des suffrages. La candidature Rassemblement National ramasse 20,29% des votes. A la troisième place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 19,8% des voix. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 sièges. 13:30 - L'abstention sera scrutée autant que les résultats aux législatives 2022 à Sainte-Anne-sur-Brivet Au fil des dernières années, les 3004 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la présidentielle, 21,84% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 20,51% au premier tour. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record pour ce second tour des législatives ? La semaine dernière, 54,25% des inscrits sur les listes électorales de Sainte-Anne-sur-Brivet avaient boudé les urnes. 10:30 - Nouveau tour des élections législatives 2022 à Sainte-Anne-sur-Brivet ce 19 juin ! Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous suivrons les grandes étapes de ce 2e épisode des législatives 2022 à Sainte-Anne-sur-Brivet, jusqu'à la communication des résultats. Sont alignés les finalistes qualifiés la semaine passée et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour se prononcer ce dimanche de deuxième tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Sainte-Anne-sur-Brivet - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Sainte-Anne-sur-Brivet aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste Sandrine Josso Ensemble ! (Majorité présidentielle) Veronique Mahé Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Sainte-Anne-sur-Brivet - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Sainte-Anne-sur-Brivet

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 7ème circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Sainte-Anne-sur-Brivet Veronique Mahé (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,26% 32,65% Sandrine Josso (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,48% 19,80% Laurence Le Page Rassemblement National 15,96% 20,29% Bertrand Plouvier Les Républicains 13,22% 7,35% Jean-Yves Gontier Divers centre 9,96% 5,10% Laurent Gaudeau Reconquête ! 5,16% 2,35% Alain Seillé Ecologistes 3,35% 3,24% Gaël Bourdeau Droite souverainiste 1,64% 1,96% Martine Aury Divers droite 1,51% 3,53% Marie-France Belin Divers extrême gauche 1,28% 2,55% Donatienne Jossic Ecologistes 1,15% 1,18% Olivier Boutry Divers 0,03% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Sainte-Anne-sur-Brivet Taux de participation 50,95% 45,75% Taux d'abstention 49,05% 54,25% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83% 1,35% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60% 0,48% Nombre de votants 59 767 1 039

Le résultat de l' élection législative à Sainte-Anne-sur-Brivet est tombé. Les citoyens de Sainte-Anne-sur-Brivet votant dans la 7ème circonscription de la Loire-Atlantique ont choisi la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale dimanche 12 juin. Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de Sainte-Anne-sur-Brivet. Les électeurs de 25 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans la 7ème circonscription de la Loire-Atlantique. Veronique Mahé a engrangé 33% des voix au niveau de la commune. Laurence Le Page (Rassemblement National) et Sandrine Josso (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoivent respectivement 20% et 20% des suffrages. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs figurant sur les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative s'élève à 54% (soit 1 232 non-votants).

Législatives 2022 à Sainte-Anne-sur-Brivet : les enjeux

Comme partout en France, les 3 004 votants de Sainte-Anne-sur-Brivet (44160) seront invités à contribuer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel candidat pencheront-ils ? Les votants de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Au moment de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 25% des voix au premier tour à Sainte-Anne-sur-Brivet, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel locataire de l'Elysée et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 25% et 23% des votes. Et puis retournement de situation : Emmanuel Macron était, en fin de compte, ressorti en tête du second tour grâce à 59% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 41% des votes.