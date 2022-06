Résultat des législatives à Sainte-Anne-sur-Brivet - Election 2022 (44160) [PUBLIE]

12/06/22 21:19

Résultat des législatives 2022 à Sainte-Anne-sur-Brivet

Le résultat des élections législatives 2022 à Sainte-Anne-sur-Brivet est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Loire-Atlantique

Résultat de la législative dans la 7ème circonscription de la Loire-Atlantique

Le résultat de l'élection législative 2022 à Sainte-Anne-sur-Brivet a été publié par le ministère de l'Intérieur. À Sainte-Anne-sur-Brivet, les 2271 habitants rattachés à la 7ème circonscription de la Loire-Atlantique ont opté pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. La participation représente 46% des citoyens habilités à voter au sein de la commune au niveau de la 7ème circonscription de la Loire-Atlantique (soit 1 039 votants). Reste encore à déterminer si les citoyens des 25 autres communes rattachées à cette circonscription législative voteront comme ceux de Sainte-Anne-sur-Brivet. Dans la commune, Veronique Mahé a engrangé 33% des voix. Elle ressort devant Laurence Le Page (Rassemblement National) et Sandrine Josso (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui décrochent 20% et 20% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Sainte-Anne-sur-Brivet Veronique Mahé Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,26% 32,65% Sandrine Josso Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,48% 19,80% Laurence Le Page Rassemblement National 15,96% 20,29% Bertrand Plouvier Les Républicains 13,22% 7,35% Jean-Yves Gontier Divers centre 9,96% 5,10% Laurent Gaudeau Reconquête ! 5,16% 2,35% Alain Seillé Ecologistes 3,35% 3,24% Gaël Bourdeau Droite souverainiste 1,64% 1,96% Martine Aury Divers droite 1,51% 3,53% Marie-France Belin Divers extrême gauche 1,28% 2,55% Donatienne Jossic Ecologistes 1,15% 1,18% Olivier Boutry Divers 0,03% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Sainte-Anne-sur-Brivet Taux de participation 50,95% 45,75% Taux d'abstention 49,05% 54,25% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83% 1,35% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60% 0,48% Nombre de votants 59 767 1 039

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Sainte-Anne-sur-Brivet sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:29 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Sainte-Anne-sur-Brivet ? Une des questions cruciales de ces législatives, en France comme à Sainte-Anne-sur-Brivet, sera le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. L'Insoumis avait enregistré 22,57% des suffrages le 10 avril dernier dans la commune. Les conversions des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce soir dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 6,17% et 2,4% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 8,57% à gauche (en plus des voix de Mélenchon). 16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Sainte-Anne-sur-Brivet ? La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France). Dans le même temps, le RN n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces mouvements des dernières heures se répercuteront certainement à Sainte-Anne-sur-Brivet au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. Or le président avait obtenu 24,69% des voix à Sainte-Anne-sur-Brivet, pour la présidentielle en avril contre 27,85% dans toute la France. La candidate du FN avait cumulé 24,97% des suffrages contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 22,57% (contre à un peu moins de 22%). 14:30 - La participation est attendue autant que les résultats des élections législatives à Sainte-Anne-sur-Brivet L'un des facteurs importants du scrutin législatif sera indiscutablement le niveau de participation à Sainte-Anne-sur-Brivet. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 78,16% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 79,49% au premier tour, ce qui représentait 1 798 personnes. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des foyers français, combinée avec les inquiétudes engendrées par la guerre en Ukraine, sont de nature à impacter les décisions que prendront les habitants de Sainte-Anne-sur-Brivet. 11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Sainte-Anne-sur-Brivet à l'occasion des élections législatives 2022 ? L'étude des scrutins passés est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. A l'occasion des précédentes législatives, le pourcentage de participation s'était hissé à 52,31% au premier tour au sein de Sainte-Anne-sur-Brivet. La participation était de 42,46% pour le dernier round. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Les isloirs ferment à 18 heures à Sainte-Anne-sur-Brivet La cité de Sainte-Anne-sur-Brivet ne couvre qu'une seule circonscription législative, de quoi faciliter les démarches des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour participer au scrutin. 12 candidats sont en lice pour cette élection législative à Sainte-Anne-sur-Brivet soit légèrement plus que dans les autres territoires. Découvrez tous les résultats à compter de 20 heures ici même.

Législatives 2022 à Sainte-Anne-sur-Brivet : les enjeux

Comme partout en France, les 3 004 votants de Sainte-Anne-sur-Brivet (44160) seront invités à contribuer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel candidat pencheront-ils ? Les votants de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Au moment de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 25% des voix au premier tour à Sainte-Anne-sur-Brivet, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel locataire de l'Elysée et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 25% et 23% des votes. Et puis retournement de situation : Emmanuel Macron était, en fin de compte, ressorti en tête du second tour grâce à 59% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 41% des votes.