Résultat de la législative à Sainte-Euphémie : 2e tour en direct

Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Sainte-Euphémie, le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant cette deuxième étape des élections législatives 2022. Son candidat a donc un poids ce 19 juin. Mais ce premier résultat est néanmoins à analyser au regard des votes de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de la présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 15,01%, 4,44%, 1,37% et 1,8% le 10 avril. Ce qui donnait une réserve de voix de 22,62% à gauche de l'échiquier.

15:30 - Vers une défaite pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Sainte-Euphémie ?

La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a recueilli 30,73% des suffrages dimanche 12 juin à l'occasion du premier tour des législatives. Elle est suivie par les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui recueillent respectivement 25,42% et 23,42% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du second tour des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains garderaient entre 40 et 65 députés.