Résultat de la législative à Sainte-Gemmes-sur-Loire : en direct

12/06/22 11:30

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Sainte-Gemmes-sur-Loire sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:30 - Les données clés des élections à Sainte-Gemmes-sur-Loire Pour ces législatives à Sainte-Gemmes-sur-Loire, les 3 bureaux de vote (de Hôtel de Ville à Hôtel de Ville) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour passer au décompte des suffrages. Ce sont 11 candidats qui s'opposent dans l'unique circonscription couvrant la cité.

Résultat des élections législatives 2022 à Sainte-Gemmes-sur-Loire

Les élections législatives 2022 auront lieu à Sainte-Gemmes-sur-Loire comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Maine-et-Loire

Tête de liste Liste Caroline Bessat Nouvelle union populaire écologique et sociale Fabrice Le Sourd Droite souverainiste Jean-Charles Baudoin Ecologistes Blandine Granier Divers Aurélie Grenier Reconquête ! Simon Moulin Ecologistes Stella Dupont Ensemble ! (Majorité présidentielle) Inès Henno Union des Démocrates et des Indépendants Anne-Sophie Lemenach Rassemblement National Philippe Lebrun Divers extrême gauche Miguel Lys Divers

Législatives 2022 à Sainte-Gemmes-sur-Loire : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les votants de Sainte-Gemmes-sur-Loire seront amenés à participer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 35,7% des votes au premier tour à Sainte-Gemmes-sur-Loire, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ex-parlementaire européen et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avaient obtenu 18,5% et 16,4% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Sainte-Gemmes-sur-Loire gratifié de 72,6% des suffrages, abandonnant ainsi à Marine Le Pen 27,4% des voix. Les administrés de cette localité feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ?