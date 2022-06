Résultat de la législative à Sainte-Marie-aux-Chênes : en direct

12/06/22 11:30

A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 34,68% des voix au premier tour à Sainte-Marie-aux-Chênes, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un second mandat et l'ancien 3e homme de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 26,60% et 17,14% des suffrages. Le choix des citoyens de Sainte-Marie-aux-Chênes était resté inchangé au second tour en faveur de Marine Le Pen (55,93% des suffrages). Emmanuel Macron avait récupéré 44,07% des suffrages. Les administrés de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Les habitants de Sainte-Marie-aux-Chênes reprendront le chemin des isoloirs en 2022. Ils seront priés de participer aux élections législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel candidat pencheront-ils ?