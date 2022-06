Résultat des législatives à Sainte-Marie - Election 2022 (97230) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le résultat de l'élection législative à Sainte-Marie a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidature Divers gauche qui a obtenu le plus de votes auprès des citoyens de Sainte-Marie de la 2ème circonscription de la Martinique. La participation parmi les électeurs figurant sur les registres électoraux au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative s'élève à 20%, ce qui représente 3 261 votants. Toutefois, le résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription de la Martinique peut toujours basculer si les électeurs des 16 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Sainte-Marie. Jean-Baptiste Joseph Rotsen a raflé 47% des votes. En 2e position, Justin Pamphile (Régionaliste) récupère 25% des voix. Quant à lui, Marcellin Nadeau (Régionaliste) recueille 11% des votes.

Pour cerner davantage le vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des élections antérieures. Il y a cinq ans, au moment des législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 49,91% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Sainte-Marie, à comparer avec une abstention de 65,23% au second tour. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures.

L'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera indéniablement l'étendue de la participation à Sainte-Marie. L'inflation, combinée avec les préoccupations dues au conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine seraient notamment en mesure de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Sainte-Marie (97230). Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 16 441 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 55,79% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 62,5% au premier tour. Pour comparer, au niveau du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.

Jean-Luc Mélenchon aurait été élu au premier tour il y a deux mois si la dernière présidentielle s'était bornée à Sainte-Marie, le candidat LFI ayant cumulé 50,32% des suffrages dans la commune. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 0,63% et 2,3% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel de voix de 53,25% à Sainte-Marie pour ces légilsatives.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens votant à Sainte-Marie seront invités à contribuer aux résultats des élections législatives comme tous les Français. La gauche rassemblée obtiendra-t-elle la confiance des électeurs de cette ville à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 50,3% des votes au premier tour à Sainte-Marie, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui fut ministre de Hollande et la présidente du Rassemblement National avaient obtenu 17,8% et 17,5% des voix. Après l'éviction de Jean-Luc Mélenchon au niveau national, Marine Le Pen était, en fin de compte, ressortie en tête du second tour en décrochant 64,7% des suffrages. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 35,4% des votes.