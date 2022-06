Résultat des législatives à Sainte-Maure - Election 2022 (10150) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Résultat des législatives 2022 à Sainte-Maure

Le résultat des élections législatives 2022 à Sainte-Maure est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans l'Aube

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de l'Aube

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Sainte-Maure Jordan Guitton (Ballotage) Rassemblement National 36,31% 31,18% Grégory Besson-Moreau (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,24% 22,49% Stéphanie Fraenkel Les Républicains 16,21% 14,24% Laurent Spagnesi Nouvelle union populaire écologique et sociale 14,51% 21,29% Hervé Giacomoni Reconquête ! 3,52% 7,50% Marie-Elisabeth Canaud Divers 2,81% 1,95% Lionel Paillard Divers extrême gauche 1,37% 1,05% Lydie Pieplu Divers centre 1,03% 0,30% Participation au scrutin Circonscription Sainte-Maure Taux de participation 49,72% 51,21% Taux d'abstention 50,28% 48,79% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57% 1,62% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52% 0,15% Nombre de votants 32 087 679

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l'élection législative à Sainte-Maure. A l'occasion du premier round des élections législatives 2022, les 1326 citoyens de Sainte-Maure inscrits dans la 1ère circonscription de l'Aube ont opté pour le candidat Rassemblement National. Jordan Guitton a engrangé 31% des voix. Grégory Besson-Moreau (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Laurent Spagnesi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent grâce à dans l'ordre 22% et 21% des suffrages. L'issue définitive de l'élection législative à l'échelle de la 1ère circonscription de l'Aube découlera de la conduite des électeurs des 217 autres communes qui la composent. Le taux d'abstention s'élève à 49% des électeurs habilités à voter dans la commune pour cette circonscription électorale (soit 647 non-votants).

Législatives 2022 à Sainte-Maure : les enjeux