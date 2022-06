Résultat de la législative à Sainte-Mère-Église : 2e tour en direct

La coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 14,63% des votes au 1er tour de la législative il y a une semaine dans les 7 bureaux de vote de Sainte-Mère-Église. Ce score est toutefois à comparer avec les voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après la présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 10,18%, 2,78%, 1,24% et 1,89% le 10 avril. Ce sont donc 16,09% d'électeurs en réalité que pouvait viser la Nupes pour ces législatives à Sainte-Mère-Église.

15:30 - Vers une victoire pour la candidature Les Républicains à Sainte-Mère-Église ?

D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités de chaque territoire. Grâce à 42,6% des votes, la candidature Les Républicains s'est imposée à Sainte-Mère-Église à l'occasion du 1er round de l'élection législative le 12 juin dernier. Les représentants Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) la suivent avec 19,51% et 15,33% des votes.