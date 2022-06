Résultat des législatives à Sainte-Reine-de-Bretagne - Election 2022 (44160) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Sainte-Reine-de-Bretagne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat de l'élection législative 2022 à Sainte-Reine-de-Bretagne. Au niveau de la 7ème circonscription de la Loire-Atlantique, les 1773 habitants de Sainte-Reine-de-Bretagne se sont tournés vers la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Veronique Mahé a collecté 35% des voix. Elle arrive devant Laurence Le Page (Rassemblement National) et Sandrine Josso (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui obtiennent dans l'ordre 20% et 17% des votes. Le taux d'abstention parmi les électeurs habilités à fréquenter les urnes dans la commune à l'échelle de cette circonscription s'élève à 50%, ce qui représente 888 non-votants. Ce résultat ne concerne pour le moment que le vote de Sainte-Reine-de-Bretagne. Les habitants de 25 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans la 7ème circonscription de la Loire-Atlantique.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Sainte-Reine-de-Bretagne Veronique Mahé Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,26% 35,26% Sandrine Josso Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,48% 16,86% Laurence Le Page Rassemblement National 15,96% 19,81% Bertrand Plouvier Les Républicains 13,22% 6,13% Jean-Yves Gontier Divers centre 9,96% 7,55% Laurent Gaudeau Reconquête ! 5,16% 4,72% Alain Seillé Ecologistes 3,35% 2,00% Gaël Bourdeau Droite souverainiste 1,64% 1,30% Martine Aury Divers droite 1,51% 2,59% Marie-France Belin Divers extrême gauche 1,28% 2,83% Donatienne Jossic Ecologistes 1,15% 0,94% Olivier Boutry Divers 0,03% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Sainte-Reine-de-Bretagne Taux de participation 50,95% 49,92% Taux d'abstention 49,05% 50,08% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83% 2,94% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60% 1,24% Nombre de votants 59 767 885

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Sainte-Reine-de-Bretagne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:38 - Quel résultat à Sainte-Reine-de-Bretagne pour le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 22,82% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Sainte-Reine-de-Bretagne en avril. Les transferts des votes d'EELV et du PS ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,39% et 1,3% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 5,69% du côté de la gauche (et donc 28,51% en comptant le vote Mélenchon). 16:30 - Les études sondagières, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Sainte-Reine-de-Bretagne ? A la dernière élection, à Sainte-Reine-de-Bretagne, Marine Le Pen avait pu se hisser à la tête du vote avec 26,06% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,13%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, en troisième position à 22,82% et Éric Zemmour à 4,68%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines changeront certainement ce paysage lors des législatives dans la commune dimanche. Pour rappel la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité présidentielle dans les sondages avant la trêve. Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a courru après les 20%. 14:30 - La participation sera scrutée autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Sainte-Reine-de-Bretagne À Sainte-Reine-de-Bretagne, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera indiscutablement l'étendue de la participation. Au niveau national, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 78,81% des personnes aptes à voter dans la ville avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 81,46% au premier tour, soit 1 437 personnes. Les jeunes générations affichent couramment une indifférence pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'inverser pour des législatives ? 11:30 - La participation à Sainte-Reine-de-Bretagne va-t-elle encore descendre lors des élections législatives 2022 ? Comment votent d'habitude les citoyens de cette commune ? Il y a 5 ans, pendant les législatives, le taux de participation avait représenté 48,85% au premier tour des électeurs de Sainte-Reine-de-Bretagne. La participation était de 37,05% pour le deuxième tour. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - On peut choisir jusqu'à 18 heures à Sainte-Reine-de-Bretagne pour ces législatives Les résultats des élections législatives 2022 à Sainte-Reine-de-Bretagne seront théoriquement divulgués dans la foulée de la fermeture des 2 bureaux de vote, la ville n'affichant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et le verdict devrait sonner dans les heures suivantes pour la ville d'abord, avant la circonscription.

Législatives 2022 à Sainte-Reine-de-Bretagne : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Sainte-Reine-de-Bretagne reprendront le chemin des urnes en 2022 : ils seront invités à participer aux législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Les administrés de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ? Durant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 26,1% des votes au premier tour à Sainte-Reine-de-Bretagne. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,1% et 22,8% des votes. Et après retournement de situation : Emmanuel Macron était, quinze jours plus tard, ressorti en tête du second tour en réunissant 51,6% des suffrages face à Marine Le Pen (48,4%).