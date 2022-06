Résultat de la législative à Sallèles-d'Aude : en direct

12/06/22 11:20

10 candidats sont sur la ligne de départ dans la seule circonscription de Sallèles-d'Aude ce dimanche 12 juin 2022, pour le premier tour des élections législatives 2022. Un niveau d'impétrants au niveau du reste du pays (10 candidatures habituellement). Et les 2337 électeurs de la ville auront jusqu'à 18 heures pour se déplacer dans les 3 bureaux de vote et choisir un favori pour ce premier tour.

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 37% des suffrages au premier tour à Sallèles-d'Aude, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 18% et 16% des suffrages. Le choix des votants de Sallèles-d'Aude était resté inchangé au second tour en faveur de Marine Le Pen (64% des suffrages). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 36% des voix. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils capables de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales votant à Sallèles-d'Aude (11) seront invités à participer aux élections législatives comme l'ensemble des Français.