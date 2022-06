Résultat de la législative à Saméon : 2e tour en direct

En direct

18:48 - Qu'ont fait les électeurs de la Nupes il y a sept jours à Saméon ? Le nombre de votants du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche sera une des questions clés de ces élections législatives à l'échelle nationale. Ces électeurs ont représenté 18,74% des suffrages dans la commune dimanche dernier. Ce premier résultat est néanmoins à analyser au regard des votes de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 12,86%, 4,72%, 1,81% et 4,72% il y a deux mois. Ce sont donc 24,11% de votants en réalité que pouvait viser la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Saméon.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) bien placée pour le 1er tour D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il faut bien évidemment tenir compte des habitudes locales, comme par exemple à Saméon. Grâce à 31,77% des voix, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Saméon à l'occasion du 1er tour de l'élection législative le 12 juin dernier. Les candidats Rassemblement National et Les Républicains reçoivent 21,38% et 19,18% des voix.

13:30 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats des législatives à Saméon Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au second tour cette année ? Le week-end dernier, 46,78% des inscrits sur les listes électorales de Saméon avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Au fil des rendez-vous électoraux précédents, les 1726 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Il y a 2 mois, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'élevait à 20,91% dans la ville. Le taux d'abstention était de 21,65% au premier tour.