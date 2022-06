Résultat des législatives à Saméon - Election 2022 (59310) [PUBLIE]

12/06/22 23:05

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat du premier tour de l' élection législative à Saméon. La candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrache la première place chez les 1304 citoyens votant dans la 6ème circonscription du Nord et résidant à Saméon. Le niveau de l'abstention atteint 47% des citoyens autorisés à voter dans la commune à l'échelle de la 6ème circonscription du Nord, ce qui représente 610 non-votants. Charlotte Parmentier-Lecocq a recueilli 32% des voix à l'échelle de la localité. Virginie Fenain (Rassemblement National) et Luc Foutry (Les Républicains) la suivent grâce à 21% et 19% des suffrages. Reste encore à déterminer si les électeurs des 45 autres communes rattachées à cette circonscription législative feront les mêmes choix que ceux de Saméon.

Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des dernières consultations démocratiques. Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, 52,96% des personnes aptes à participer à une élection à Saméon s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec une participation de 45,92% pour le round numéro deux. Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de scrutin. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures.

L'abstention sera indiscutablement l'une des clés des élections législatives à Saméon. L'inflation, cumulée avec les préoccupations provoquées par le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie, sont notamment susceptibles d'impacter les choix que feront les électeurs de Saméon (59310). Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 20,91% au niveau de la localité. L'abstention était de 21,65% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

Emmanuel Macron avait obtenu 36,38% des voix à Saméon, à la dernière présidentielle contre un peu moins de 28% en France. La candidate du Front national accumulait 24,52% des votes contre 23,15% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 12,86% (contre 22%). Les tendances nationales des dernières semaines boulverseront peut-être la situation lors des législatives à Saméon ce dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Et pour rappel, la majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter à un cheveu du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 12,86% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans l'unique bureau de vote de Saméon le 10 avril dernier. Mais il faut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,72% et 1,81% au premier tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc se fixer un total théorique de 19,39% à Saméon pour ce premier tour des législatives.

Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 36% des suffrages au premier tour à Saméon, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste de la dernière élection et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 25% et 13% des votes. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Saméon avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui confiant 59% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 41% des votes. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président nouvellement réélu pourra-t-il se reposer sur cette commune pour avoir la majorité des députés de l'Assemblée nationale ? Comme partout en France, les habitants de Saméon seront invités à contribuer aux résultats des élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.